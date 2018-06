Fondazione Roi, si attende per causa contro Zonin

Condividi

Il consiglio d’amministrazione della Fondazione Roi ha affidato all’unanimità l’incarico allo studio legale Gitti & Partners di Milano per verificare la possibilità di un’azione di responsabilità contro l’ex presidente della fondazione Gianni Zonin. Come scrive Federico Murzio sul Giornale di Vicenza a pagina 12, a Zonin si contesta l’acquisto da parte della Roi di azioni della Banca Popolare di Vicenza per 29 milioni di euro (poi volatilizzati con il crac) e l’acquisto dell’ex Cinema Corso.

Il cda in scadenza ha inoltre approvato all’unanimità il nuovo statuto, siglato con un atto notarile il 13 maggio. Per la sua entrata in vigore ufficiale, spiega Valmarana al GdV, è necessario ancora un passaggio formale: «adesso aspettiamo l’approvazione della Regione che arriverà, pensiamo, entro il 26 luglio attraverso una delibera». Il passo finale sarà dunque la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Con il nuovo statuto i consiglieri passano da sette a cinque. Tre di questi saranno indicati rispettivamente dal Fai, dalla diocesi e dalla Accademia Olimpica. Questi sceglieranno a loro volta un quarto consigliere fiduciario. Componente di diritto del cda sarà il direttore di palazzo Chiericati o il responsabile dei musei civici di Vicenza. Elemento di novità previsto dallo statuto è il potere del cda di «nominare, se necessario, un segretario generale che esegua le direttive e gli indirizzi espressi dal presidente e dal cda con poteri e limiti operativi».

Il cda di ieri ha inoltre approvato il bilancio. Il patrimonio netto della Fondazione Roi ammonta a 70 milioni di euro. L’utile è pari a 5 milioni e 300 mila euro, ed è riconducibile alla transazione delle azioni della BpVi (4 milioni), alla cessione delle obbligazioni e all’incasso delle plusvalenze (1 milione circa), e alle entrate derivanti dagli immobili in affitto (24 su 29, cinque sono le proprietà sfitte). L’ex Cinema Corso è considerato «bene immobilizzato». Bocciate infine le manifestazioni di interesse da parte di un fondo estero e di un gruppo italiano che voleva trasformare l’edificio in uffici: le proposte sono state infatti definite «inconsistenti».