Maturità, ecco le tracce della prima prova di italiano

Sono iniziati da poco gli esami di maturità 2018. L’autore scelto per l’analisi del testo per la prima prova di italiano è Giorgio Bassani, con un brano del libro “Il giardino dei Finzi Contini”. La traccia del tema storico chiede di parlare della cooperazione internazionale, con De Gasperi e Moro in particolare. I volti della solitudine è invece l’argomento del componimento di arte, attraverso la poesia di Alda Merini “La solitudine” e i quadri dei pittori Munch e Fattori. Per il saggio breve la scelta ricade tra la bioetica, con la clonazione, l’uguaglianza nella Costituzione e la creatività, con una traccia che chiede di parlare di masse e propaganda. I maturandi hanno fino a sei ore di tempo (a partire dalle 8.30) per completare la prova scritta.