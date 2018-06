Padova, via i francesi: la Fiera ritorna pubblica

Condividi

È stato raggiunto ieri un accordo tra il sindaco di Padova Sergio Giordani e il presidente uscente della Camera di commercio Fernando Zilio in merito al salvataggio della Fiera. Come scrive Claudio Malfitano sul Mattino a pagina 2, l’intesa prevede il ritorno in mano pubbliche della Fiera con la fine della gestione affidata ai privati francesi di Gl Events che aveva portato ad un debito di 6 milioni di euro. Si aprirà ora una fase transitoria di 6 mesi (prorogabile a un anno) in cui i padiglioni saranno gestiti da Geo per garantire la continuità aziendale. Al termine di questo periodo, sarà emanato una gara pubblica a cui parteciperanno anche i francesi ma con un piano industriale rinnovato. La Fiera proseguirà la sua attività ma stringerà accordi con università e imprese per il suo rilancio. Infine per il futuro si guarda già a possibili aggregazioni con altre fiere (Verona, Vicenza, Rimini o Bologna).

Il piano prevede che Padovafiere spa resti in mano privata e sia destinata a scomparire. La proprietà dell’intero quartiere fieristico e la gestione delle manifestazioni sarà invece in capo a Fiera Immobiliare, di proprietà per metà del Comune e per l’altra metà della Camera di commercio. I francesi cederanno i marchi come contropartita dei debiti accumulati tra mancati affitti e lavori non effettuati nel quartiere fieristico.