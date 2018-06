Papa Francesco: «populisti creano psicosi su migranti»

Condividi

Nella Giornata mondiale del Rifugiato, Papa Francesco ha rilasciato un’intervista esclusiva all’agenzia Reuters in cui parla dei flussi migratori che coinvolgono non solo l’Europa ma anche l’America. «I populisti creano la psicosi sulla questione immigrazione anche se società anziane come l’Europa stanno affrontando un grande inverno demografico e hanno bisogno di più immigrati. Credo – ha concluso il pontefice, che non si debba respingere la gente che arriva, si devono ricevere, aiutare e sistemare, accompagnare e poi vedere dove metterli, ma in tutta l’Europa».

Poi su Twitter ha scritto: «Incontriamo Gesù nel povero, nello scartato, nel rifugiato. Non lasciamo che la paura ci impedisca di accogliere il prossimo bisognoso!».