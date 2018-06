Sesso con alunno 13enne, arrestata insegnante

Condividi

Un’insegnante di italiano di 40 anni è finita agli arresti domiciliari per aver fatto sesso con un suo alunno che all’epoca dei fatti aveva 13 anni, ora ne ha 14. E’ successo in provincia di Bergamo ieri. Sembra che tra i due non ci fossero solo rapporti fisici ma anche sentimenti. Sono stati infatti trovati sui cellulari di entrambi chiari messaggi che fanno capire il rapporto non solo sessuale nato tra loro. E lei, quando gli è stata notificata la misura cautelare, sembra abbia reagito proprio da donna innamorata.

L’accusa è di atti sessuali con minorenne perchè dalle indagini effettuate emerge che non ci sarebbe stata nessuna costrizione ed erano entrambi consenzienti. La donna rischia una condanna da 5 a 10 anni se il ragazzino o la ragazzina non ha compiuto 14 anni. Il limite d’età sale a 16 anni se l’adulto è un genitore o una persona cui il minore è affidato per motivi di educazione, come in questo caso.

A far scoppiare il caso una segnalazione anonima sui presunti incontri tra i due. Gli investigatori li hanno seguiti e non ci è voluto molto per raccogliere le prove necessarie a confermare la soffiata. Sembra che a scuola nessuno si fosse accorto del flirt in corso tra alunno e insegnante. Anche i genitori del 13enne sono rimasti increduli di fronte all’evidenza.

