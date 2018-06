Venezia, rischiano di perdere aereo: famiglia invade pista

Condividi

16:45 – Hanno forzato la porta del gate 7 facendo scattare l’allarme e si sono introdotti nella pista di decollo dell’aeroporto Marco Polo di Venezia per raggiungere l’aereo in procinto di partire con destinazione Napoli. Si tratta di una coppia italiana con a seguito i due figli minori.

Tutti e quattro avevano superato i controlli di sicurezza ed erano in possesso di regolare biglietto. La famiglia era in notevole ritardo e ma non aveva nessuna intenzione di perdere l’aereo così hanno cercato una scorciatoia per raggiungerlo. Sono stati bloccati dalla sicurezza e dovranno pagare 4.148 euro di multa. (Fonte: Ansa – 13:53)

Ph: By flightlog – DSCN0341, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27597145