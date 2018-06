Verona, Rotta (Pd): «spettacolo no-vax aberrante»

Condividi

«Dispiace che Verona diventi l’ultima tappa di questa legittima ma becera rappresentazione del decreto Lorenzin sui vaccini obbligatori che ha evidentemente migliorato il quadro della prevenzione vaccinale in Italia, che stava pericolosamente calando, garantendo un maggior livello di copertura. Un’opera che non ha nulla di scientifico e che offre una lettura scorretta e distorta di un tema cruciale di salute pubblica che tocca la sensibilità di molti cittadini». Così in un post sul suo profilo Facebook, la deputata Pd Alessia Rotta, attacca lo spettacolo “No-vax” che concluderà il suo tour il prossimo 7 luglio al Teatro Filarmonico.

«Quest’opera dimostra come oggi, invece di affidarsi ai medici per scegliere in modo consapevole, troppo spesso si dia credito alle dicerie diffuse da sedicenti esperti producendo, come nel caso dei vaccini, un rischio per i bambini ma anche gli adulti – continua Rotta – E’necessario ribadire chiaramente che i vaccini non costituiscono in nessuna maniera una minaccia per i più piccoli, come lascia intendere il manifesto inquietante e aberrante dello spettacolo».

(ph: Facebook – Alessia Rotta)