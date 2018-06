Vicenza, post fascisti: maggioranza “assolve” neo-consiglieri

Condividi

La nuova maggioranza di centrodestra ha Vicenza ha approvato ieri in un vertice un documento a supporto dei neoconsiglieri Leonardo De Marzo e Nicolò Naclerio accusati durante la campagna elettorale di aver pubblicato su Facebook dei post filofascisti e filonazisti. Come scrive Roberta Labruna sul Giornale di Vicenza a pagina 13, non ci sarà quindi alcun passo indietro dei nuovi eletti.

Allo scoppio dello scandalo poco prima delle amministrative dello scorso 4 giugno, lo stesso sindaco Francesco Rucco (in foto) aveva chiesto un’assunzione di responsabilità ma depennare i nomi dei candidati era ormai impossibile poichè le liste erano già state presentate. Il documento di ieri che assolve De Marzo e Naclerio, tiene conto «del voto popolare, del percorso civico fatto negli anni da queste persone, del fatto che si sono scusati».