«Agricoltura, limiteremo la produzione di Prosecco»

«Il mercato e i viticoltori devono sapere che col tempo la produzione verrà limitata. Non si può continuare all’infinito ad espiantare le altre produzioni per piantare vitigni di Glera, nella speranza che poi vengano trasformati in Prosecco entrando così nel mercato delle bollicine Doc o Docg dalla porta sul retro». A dirlo è il deputato leghista Franco Manzato (in foto), ex assessore regionale all’agricoltura dal 2008 al 2015 e neo sottosegretario all’Agricoltura, intervistato da Marco Bonet, sul Corriere del Veneto a pagina 5.

«La crescita del Prosecco è stata impetuosa – aggiunge -, ci ha dato molte opportunità ma, virando verso la monocoltura, ha causato anche qualche problema, che sarà affrontato e risolto». Manzato conferma poi l’intenzione del governo di reintrodurre i voucher: «è una questione di buon senso, fare tabula rasa è stato un errore. I voucher saranno pure stati usati in maniera sbagliata e distorsiva in alcuni settori, ma in agricoltura erano fondamentali, per le imprese e i lavoratori stagionali. Rimedieremo presto all’errore».