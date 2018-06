“Art Night” illumina Venezia: eventi gratuiti e musei aperti

Condividi

Sabato 23 giugno Art Night Venezia torna a illuminare la laguna: a partire dalle ore 18, l’intera città si animerà fra calli e campielli con l’apertura serale gratuita di musei, fondazioni, gallerie, librerie, istituzioni, teatri e associazioni culturali. «Art Night Venezia – spiega Michele Bugliesi, Rettore di Ca’ Foscari – è giunta all’ottava edizione e diviene ancora più ricca e poliedrica in occasione delle celebrazioni per il 150esimo anniversario dell’Ateneo. La manifestazione culturale ideata e organizzata da Ca’ Foscari in collaborazione con il Comune di Venezia e con il patrocinio della Regione Veneto, inserita nel calendario ufficiale delle Notti d’Arte europee, propone per il 2018 innumerevoli iniziative che animeranno la città durante la lunga Notte offrendo l’imperdibile opportunità di apprezzare lo sterminato patrimonio d’arte di Venezia con attività e proposte di intrattenimento create in esclusiva per Art Night».

Centinaia le istituzioni coinvolte e gli appuntamenti in programma, dai Musei Civici a Palazzo Grassi, Casa dei Tre Oci, Collezione Peggy Guggenheim, Palazzo Cini, Fondazione Querini Stampalia, solo per citarne alcuni. Tante le attività e i laboratori creativi pensati per i bambini, così come gli appuntamenti musicali, con interessanti esibizioni in diverse location del centro storico. Alle 18.00 il via ufficiale a Ca’ Foscari alla presenza del Magnifico Rettore e dei responsabili delle istituzioni coinvolte. Si inizia alle ore 18.30 con il laboratorio didattico per bambini “150 anni e non sentirli! Dipingiamo all’aria aperta”. Si potrà poi visitare liberamente la mostra “Primal Sonic Visions” del celebre sound artist americano Bill Fontana, nell’ambito della Mostra Internazionale di Architettura della Biennale. Alle 18.45 e alle 21 è in programma il gioco a squadre “Intrighi a palazzo: Francesco Foscari e l’Università“, a cura di Macaco Adventures, in collaborazione con Ca’ Foscari Tour: un appassionante gioco che ripercorre la vita avventurosa del doge che dà il nome all’università, per divertirsi sotto le stelle fra angoli da scoprire, oggetti da trovare e prove da superare.

Il gran finale sarà a Ca’ Foscari alle 22.30 con “Bach Box“, uno spettacolo multimediale di Matthieu Mantanus, pianista, direttore, divulgatore e compositore. Come negli anni scorsi, gli eventi continuano anche domenica 24 giugno con “Le petit déjeuner en blu – Indigo Mix Jacquard Malìparmi“, dalle ore 9 alle 12, nell’Isola di San Servolo con la compagnia di Simone Rugiati, il famoso chef e conduttore televisivo di “Cuochi & Fiamme, Mathieu Mantanus e Marco Nereo Rotelli. Alle 10 ci sarà anche lo yoga, con il “Saluto al Sole” insieme ad Annalisa Pes ( *protected email* ). Da quest’anno Art Night si rafforza a Mestre, con vari appuntamenti alla Torre Civica, alla Biblioteca Vez, a Piazzale Candiani, alla Piazzetta Toniolo, al Museo M9 e al . La Notte Bianca dell’arte a Mestre viene inaugurata al Centro Culturale Candiani, che alle 18.30 ospiterà il concerto inaugurale di “OoopopoiooO“. Il programma completo di Art Night Venezia è disponibile sul sito Artnight.it.

(Ph. Università Ca’ Foscari / Flickr)