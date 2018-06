Bassano, pensionato trovato morto nel Brenta

Condividi

8:55 – Ieri pomeriggio a Bassano (Vicenza), vicino alla centrale idroelettrica, nel fiume Brenta, è stato trovato il corpo di un uomo. Si tratta di di Nerio Cavalli, pensionato 67enne, ex dipendente dell’Anas, di cui si erano perse le tracce dallo scorso 7 giugno.

Secondo i medici il corpo è rimasto in acqua diversi giorni ed è probabile che Cavalli sia caduto nel Brenta lo stesso giorno in cui è scomparso. Ma non è chiaro se si sia trattato di un incidente o un gesto volontario. (Fonte: Ansa 20/06 20:52)