Bottiglia di gin abbandonata dopo picnic, 2 ricci in coma etilico

Episodio che ha dell’incredibile quello accaduto nel parco di Petersberg, a Erfurt, in Germania. Delle persone hanno abbandonato una bottiglia di gin dopo un picnic alcolico. Due ricci un po’ troppo curiosi hanno trovato il fiasco e hanno bevuto le gocce rimaste del forte alcolico. Risultato: i due poveri animali sono finiti in coma etilico. Sono stati rinvenuti all’interno del parco e portati al Thuringer Zoopark per farli riprendere dalla “sbronza”. Stanno bene e verranno presto rilasciati in natura.

La notizia è stata divulgata dalla polizia con il seguente messaggio: «gettate i rifiuti negli appositi bidoni, perché quelli abbandonati negli spazi verdi rappresentano un pericolo per bambini e animali».