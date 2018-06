«Cannabis legale in fiera a Bassano, evento da bloccare»

Condividi

“Canapadua” è un evento fieristico legato alla canapa legale che si terrà, nonostante il nome, a Bassano, dal 29 giugno al 1 luglio. Ha come modelli “Canapa Mundi”, realizzato a Roma, e “Indica Sativa Trade” a Bologna. «Lo scopo di questo evento è solo quello di informare sui vari usi della cannabis» ha dichiarato l’organizzatore, il veneziano Rinaldo Cavalletto. Ma le polemiche sono arrivate comunque. «Sono scandalizzata – ha detto l’assessore regionale Elena Donazzan – ancora una volta il Bassanese ospita il peggio. Anziché essere fedele e coerente alla sua identità di territorio di classe, elegante, bello, a partire da Bassano, e legato ai luoghi della storia, sembra diventata un parco giochi per eccessi e devianze».

«Bassano – prosegue Donazzan – non può diventare il territorio della tolleranza di tutte le devianze. Non ci è bastato Young Signorino? – continua l’assessore – . Dobbiamo con una fiera veicolare un messaggio surrettiziamente? Chiedo che le amministrazioni locali, Bassano in primis visto che dovrebbe essere capofila del territorio, stigmatizzino e verifichino le condizioni perché la fiera non abbia luogo». «Non è una sostanza da mettere al bando – ha replicato il sindaco di Bassano Poletto – , anche perché gli utilizzi sono diversi». La polemica arriva nel giorno in cui il consiglio superiore della Sanità ha deciso di bocciare la “cannabis light“.

(Fonte: Corrieredelveneto.corriere.it)

(Ph: Facebook – Canapa Mundi)