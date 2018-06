Castelfranco, tso al prof durante maturità

Condividi

I ragazzi stavano svolgendo la prima prova, il tema, durante la maturità all’istituto tecnico Martini di Castelfranco Veneto (Treviso) e non si sono accorti di nulla. Quando hanno finito anno notato la mancanza di uno dei professori. Come scrive Milvana Citter sul Corriere del Veneto a pagina 6 dell’edizione di Vicenza e Bassano, l’uomo, 57 anni, era stato portato via in ambulanza e sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio.

La sera prima infatti aveva tentato il suicidio e quella stessa mattina aveva minacciato la moglie, che ha avvertito le autorità, le quali a loro volta hanno chiesto al sindaco l’autorizzazione a disporre il tso per evitare situazioni spiacevoli in aula. L’uomo si trova ora ricoverato in psichiatria.