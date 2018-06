Esami, studente ivoriano intona Inno di Mameli: «mi sento italiano»

Condividi

Esami di terza media: per la prova di educazione musicale uno studente decide di intonare l’Inno di Mameli, facendo commuovere i professori. È accaduto all’istituto comprensivo “Pordenone Sud” e lo studente in questione è un 15enne di origini ivoriane nato e cresciuto in Italia. «Si sentiva che veniva dal cuore, ha commentato la dirigente Nadia Poletto. «Mi sento prima italiano, e anche un po’ ivoriano», ha detto prima di intonare l’inno nazionale.

«Nel mio istituto, il 70% degli alunni stranieri è nato in Italia e soltanto il 30% vi è giunto a seguito di riconoscimenti familiari», ha spiegato la preside. «Bambini e ragazzi che conoscono molto poco o per niente la lingua di origine» avendo sempre vissuto in Italia, ma che «non possono ancora avere la cittadinanza».

Fonte: Repubblica

