Evasione fiscale in Repubblica Ceca, vicentino rischia 15 anni

Condividi

E’ accusato di aver usato fatture false con una ditta polacca per non pagare le tasse e di aver evaso circa 160 mila euro. Per questo motivo un imprenditore 53enne vicentino si presenterà davanti al tribunale di Brno in Repubblica Ceca dove rischierà una condanna a 15 anni di carcere. Nel Paese, infatti, l’evasione fiscale è punita duramente. Lui si difende con fermezza sottolineando la correttezza delle sue azioni.

Fonte: Il Giornale di Vicenza