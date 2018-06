Ex segretario Onu: ora è “responsabile etico” Geox

Condividi

L’ex segretario generale dell’Onu e premio Nobel per la pace, Kofi Annan, è stato “arruolato” nel “Comitato per l’etica e lo sviluppo sostenibile” del gruppo trevigiano Geox. Come scrive Gianni Favero sul Corriere del Veneto a pagina 11, Annan occupa il posto lasciato vacante dal suo predecessore Joaquin Navarro Valls, l’ex portavoce della Santa Sede scomparso un anno fa.

L’ex segretario Onu ha creato nel 200 l’United Nations Global Compact, iniziativa delle Nazioni Unite per stimolare la sostenibilità ambientale ed la responsabilità sociale delle aziende. «Vedere gli sforzi che compie la Geox in termini di responsabilità sociale d’impresa per me è stato estremamente interessante», ha detto Kofi Annan in una conferenza stampa con il presidente dell’azienda Mario Moretti Polegato.

(ph: thegrio.com)