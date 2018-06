Federazione rom e sinti: «in Veneto situazione tranquilla»

Condividi

«La situazione nel Veneto è tranquilla i pochi campi rimasti sono già censiti e i grandi assembramenti, di difficile gestione, non ci sono più». Così, in un articolo di Michela Nicolussi Moro sul Corriere del Veneto a pagina 2, Davide Casadio, presidente della “Federazione Rom e Sinti insieme”, interviene sulla questione del censimento dei nomadi in Italia. «Concordiamo con il ministro Salvini nell’esigenza di chiudere quelli rimasti, perché ci ricordano i campi di concentramento, sono anti-dignità, ma non sulle modalità – aggiunge Casadio -. Non si può arrivare con la ruspa e buttare in mezzo alla strada gente magari nata in Italia e che qui abita da generazioni. E non si possono nemmeno trasferire i Rom dal campo direttamente in casa, perché se ne vanno subito. Bisogna procedere per step, cioè passare dal campo alle microaree, dalla roulotte alla casetta e quindi all’alloggio popolare. Ma gradualmente».

Casadio sottolinea inoltre la differenza tra Rom e Sinti: i primi arrivano dalla Romania, i secondi da Francia, Germania e Olanda. «I Rom sono soprattutto commercianti – precisa – noi sinti viviamo in questo Paese da 600 anni e i sinti veneti parlano veneto. Abbiamo portato il divertimento, un tempo facendo ridere re e regine, cantando per i Papi, diventando saltimbanco, ai tempi nostri con le giostre. Noi siamo più stanziali, siamo dediti al lavoro, ormai in tutti gli ambiti: in fabbrica, nell’agricoltura, nel commercio. I Rom appena arrivati si arrangiano con l’accattonaggio e poi fanno compravendita. Mai avuto problemi con loro, ma noi non siamo Rom, non parliamo la loro lingua».

(ph: giornalesm.com)