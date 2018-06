Immigrazione, Roma a Ue: «cambiare regole di Dublino»

Condividi

Si inasprisce in Unione Europea lo scontro sull’accoglienza dei migranti. Come scrive Gerardo Pelosi sul sole 24 ore a pagina 2, in vista del summit di domenica a Bruxelles, il premier italiano Giuseppe Conte presenterà ai partner europei la sua proposta per frenare gli arrivi di migranti. Si tratta di un documento redatto insieme alla Farnesina e al Viminale che prevede l’applicazione del trattato di Dublino alle sole frontiere terrestri escludendo quindi gli sbarchi dal mare. In base alla bozza, se un profugo arriva in Italia via terra sarà il nostro paese a dover esaminare la richiesta d’asilo. Viceversa, in caso di arrivo sulle coste, dovrà scattare una responsabilità di tutta l’Unione.

Tuttavia per l’Italia la strada è in salita. Nella bozza delle conclusioni del prossimo Consiglio Ue si punta infatti a intervenire di più sui cosiddetti “movimenti secondari” (movimenti di migranti fra gli Stati dell’Unione, ndr) piuttosto che farsi carico delle richieste di Roma di controllare più direttamente i “movimenti primari”, ossia gli sbarchi e gli arrivi via terra nei paesi Ue di frontiera. «Se andiamo lì per avere il compitino già preparato da francesi e tedeschi è giusto risparmiare i soldi del viaggio», ha commentato il ministro dell’Interno Matteo Salvini a Porta a Porta.