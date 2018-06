Incidenti sul lavoro nel Veronese, due morti

Condividi

19:40 – Due incidente mortali sul lavoro nel Veronese. Il primo è successo all’interno di un mangimificio a Minerbe. Un operaio 37enne è morto dopo essere rimasto schiacciato da un automezzo. L’uomo lavorava per una ditta esterna che si occupa della manutenzione. Il secondo in un cantiere stradale a Poiano. A causa del crollo di una sponda in cemento ha perso la vita un operaio 42enne. Le cause sono al vaglio dei carabinieri e dello Spisal. (Fonte: Ansa – 18:00)