L’ultima di Saviano: «obiezione di coscienza su Salvini»

«Chiedo a chi informa di accettare una forma di obiezione di coscienza, non dando notizia e non commentando le affermazioni più gravi di Matteo Salvini, quelle contrarie ai principi della nostra Carta costituzionale che ha al proprio nucleo la tutela dell’Uomo». Così, in un post sul suo profilo Facebook, lo scrittore Roberto Saviano.

«Questa non è censura, perché il potere censura; sarebbe, invece, una forma disperata di opposizione all’orrore – precisa Saviano -. Costringiamo Salvini a parlare di politica nell’esercizio del suo ruolo chiave di Ministro degli Interni. Altrimenti abituiamoci ad avere un Ministero della Crudeltà e a rassegnarci all’idea che i nostri figli dovranno fare i conti con un concetto di libertà proprio dei regimi autoritari ai quali guarda con trasporto il ministro della Crudeltà. Facciamolo ora perché domani potrebbe essere troppo tardi».

(ph: illibraio.it)