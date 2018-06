Maturità 2018, al via la seconda prova: ecco le tracce

Condividi

11:50 – E’ partita questa mattina alle 8:30 la seconda prova per la maturità 2018 affrontata da oltre 500 mila studenti. La durata è variabile a seconda delle discipline e va dalle 4 alle 8 ore. Per quanto riguarda i licei musicali, coreutici e artistici, la prova può svolgersi in due o più giorni.

Per il liceo classico, che affronterà Greco, gli studenti dovranno cimentarsi con Aristotele. Il brano è tratto dall’Etica Nicomachea, una raccolta di appunti di Aristotele, la sua opera più importante, che può essere considerata il primo trattato sull’etica. L’Etica Nicomachea fu scritta in più di dieci anni.

Per quanto riguarda lo scientifico, che affronterà Matematica, gli studenti potranno scegliere tra due problemi, uno più “pratico” basato su esempi di vita reale e l’altro più “classico”. Uno riguarda il funzionamento di una macchina adoperata nella produzione industriale di mattonelle per pavimenti.

Ecco la seconda prova per tutti gli altri istituti.

LICEI – Lingua e cultura straniera 1 per il Liceo linguistico; Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane, anche per l’opzione Economico sociale; Discipline artistiche e progettuali caratterizzanti l’indirizzo di studi per il Liceo artistico; Teoria, analisi e composizione sara’ la materia della seconda prova al Liceo musicale; Tecniche della danza al Liceo coreutico.

ISTITUTI TECNICI – Economia aziendale per l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing; Lingua inglese nell’opzione Relazioni internazionali per il marketing e nell’indirizzo Turismo; Estimo per l’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio; Meccanica, macchine ed energia per l’indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia; Sistemi e reti per l’indirizzo Informatica e telecomunicazioni; Progettazione multimediale per l’indirizzo Grafica e comunicazione; Economia, Estimo, Marketing e legislazione per l’indirizzo Agrario.

ISTITUTI PROFESSIONALI – Scienza e cultura dell’alimentazione per l’indirizzo Servizi enogastronomia e ospitalita’ alberghiera, Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva nell’articolazione Accoglienza turistica; Tecniche professionali dei servizi commerciali per l’indirizzo Servizi commerciali; Tecnica di produzione e di organizzazione nell’indirizzo Produzioni industriali e artigianali – articolazione Industria; Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione per l’indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica. Quest’anno sono oltre 300 gli istituti coinvolti nel Progetto Esabac per il rilascio del doppio diploma italiano e francese; tra questi, per la prima volta sono compresi percorsi dell’istruzione tecnica (Esabac Techno). (Fonte: Ansa – 09:04)