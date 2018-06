Melegatti, per brand e fabbriche offerta anche da Brescia

Condividi

C’è una terza offerta per il salvataggio integrale di Melegatti e Nuova Marelli dichiarate fallite in 29 maggio dal Tribunale di Verona e in procinto di essere vendute. Come scrive Valeria Zanetti su l’Arena a pagina 8, dopo il fondo americano De Shaw & Co e Hausbrant Trieste 1892, l’altroieri Franco Ghirardini, imprenditore bresciano a capo dell’omonimo gruppo, ha espresso interesse a rilevare marchio e stabilimenti dell’azienda scaligera.

La manifestazione d’interesse, ha annunciato Ghirardini, è già stata consegnata ai curatori fallimentari venerdì scorso. Si attende ora un piano preciso. Oltre a De Shaw, Hausbrandt e Ghirardini, in pista ci sono anche le offerte di oltre una ventina di aziende minori interessate però solo al rilevamento degli impianti o solo all’acquisto del marchio.

(ph: verona-pantheon.com)