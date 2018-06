Migranti, prete “mette” governo sui gommoni

Condividi

Don Massimo Biancalani è un prete di Pistoia che evidentemente non condivide la politica del nuovo ministro dell’interno Matteo Salvini sull’immigrazione. Sul suo profilo Facebook ha infatti pubblicato un fotomontaggio in cui i membri del nuovo governo sono a bordo di un gommone al posto dei migranti. Il messaggio pare essere “teniamoci i profughi e mandiamo via i politici“. La foto reca la scritta “I have a dream”, ho un sogno e il don ha accompagnato il post con la frase «Signore siamo nelle tue mani».

Tra i commenti al post però molti criticano l’ironia del prete, tra chi gli ricorda che «non è bello augurare la morte a nessuno», a chi scrive «continuate così e in chiesa verranno solo gli islamici per profanarla. Voi la state già distruggendo». Altri ricordano infine che gli italiani sono esasperati dall’immigrazione.