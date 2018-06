Oasi di Casale, carabinieri Noe: «rifiuti nel sottosuolo»

Condividi

Dopo il sopralluogo effettuato dai carabinieri del Noe il 14 novembre 2017, si riapre il caso dell’Oasi di Casale. Come scrive Nicola Negrin sul Giornale di Vicenza a pagina 12, il rapporto è stato depositato in procura e nel documento si chiede di «eseguire nuovi scavi dopo aver rilevato nel sottosuolo anomalie con un’intensità del gradiente magnetico molto forte, forse dovuto a materiale antropico di grosse dimensioni». I rilevamenti erano stati effettuati in tre diverse aree (A, B e C) dell’Oasi con il radiometro e con sondaggi geoelettrici. Il nucleo investigativo del comando dei carabinieri per la tutela dell’ambiente chiede ora alla procura di «accertare la presenza e la natura dei rifiuti interrati».