Padova, cannabis “light” in omaggio nelle edicole

Condividi

Nel giorno in cui il Consiglio Superiore della Sanità si è espresso contro la vendita della “cannabis light”, 130 edicolanti di Padova e provincia hanno ricevuto dal solito distributore nazionale pacchi di riviste “The botanist” in vendita a 13 euro e 90, con in omaggio delle infiorescenze di “cannabis light”.

Uno di loro ha chiamato i carabinieri: «possiamo venderle o finiamo nei guai?». Si attende la risposta e nel frattempo ovviamente le riviste con l’omaggio rimangono in disparte.

(Fonte: Mattinodipadova.geolocal.it)