Passione ad alta quota: filmati mentre fanno sesso in aereo [VIDEO]

C’è chi prende forse troppo sul serio l’augurio «goditi il viaggio». Una coppia su un aereo che si stava recando in Messico, non ha nemmeno voluto rifugiarsi in bagno, come fanno in tanti, ma ha intrapreso un rapporto sessuale sul sedile, in aereo, in barba agli altri passeggeri.

My mom and dad were just trying to have a peaceful trip to Mexico and then they sent me this…….. pic.twitter.com/QxE6JskzuE — Kiley Tully (@KileyTully) 17 giugno 2018

Il video sta avendo moltissime visualizzazioni. A condividerlo inizialmente su Twitter Kiley Tully, che lo ha ricevuto dai suoi genitori, che hanno filmato i vicini di posto. Moltissimi anche i commenti, tra chi fa riferimento all’odore da “hot dog water” e chi fa notare che lui è durato 35 secondi. C’è anche chi discute se sia legale fare sesso in pubblico e chi si chiede se è legale filmare persone senza il loro consenso. Infine non mancano i complimenti all’umorismo dei genitori.

(Ph Twitter – Kiley Tully)