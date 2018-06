«Pavoni in calore non ci fanno dormire, arrestate i vicini»

Condividi

Residenti in rivolta in quel di Mogliano Veneto contro le rumorose effusioni dei pavoni dei vicini. Come scrive La Tribuna a pagina 25, sei famiglie della stessa strada, stufe di non riuscire a dormire durante la notte, hanno presentato un esposto ai carabinieri chiedendo loro di intervenire. Motivo della discordia i richiami (in gergo paululati, ndr) degli uccelli da giardino che in questo periodo sono in amore. «Iniziano all’alba e si protraggono fino a tarda sera, causando un grave disturbo agli abitanti nella zona tale da non consentire più il riposo e la tranquillità», lamentano i residenti. Ora i vicini che allevano circa 4 pavoni in apposite voliere, rischiano l’arresto fino a tre mesi o una multa fino 309 euro.

(ph: portalemisteri.altervista.org)