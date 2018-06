Russia 2018, quando la risata è Mondiale

Condividi

Il Mondiale di Calcio mette insieme l’aristocrazia con la plebe. Lo sport unisce e travalica i confini sociali da sempre, ma in particolare in questa competizione si sfidano campioni abituati a palcoscenici internazionali contro giocatori che non sono nemmeno professionisti, come nel caso dell’Islanda. Al gioco di fino si contrappone l’artigianato rude. E così lo spettacolo non è sempre da calcio champagne, a Russia 2018 ma sicuramente non ci si annoia mai e c’è sempre lavoro per la Gialappa’s Band e tutte le varie pagine social che seguono il lato più goliardico e ironico della competizione.

Ieri durante Iran-Spagna non sono mancate le giocate poco ortodosse, con scene esilaranti, dal muro umano davanti la porta alla capriola con ripensamento durante una rimessa laterale.

Durante Portogallo-Marocco invece è stata notevole la prova di recitazione del difensore portoghese Pepe, che ha simulato l’effetto di un raffica di kalashnikov appena il numero 5 lo ha toccato per parlargli.

In Colombia-Australia si è fatta notare invece una tifosa colombiana che voleva baciare a tutti i costi James Rodriguez e per farlo ha sfidato gli steward che si sono mossi in gruppo per braccarla manco fosse una bomba.

La Polonia poi si è sconfitta da sola contro il Senegal, con due clamorosi errori difensivi. Ma a suscitare ilarità sono molti altri particolari, dagli sfottò per la pettinatura di Neymar,

Cantona prende in giro il nuovo look di Neymar. E i capelli di O’Rey diventano “spaghetti al dente” https://t.co/2QLbvjDjQK pic.twitter.com/vKVF4Jzcjy — nicoletta (@hackerphone8) 18 giugno 2018

alla mossa geniale dell’allenatore della Corea del Sud, che ha fatto cambiare i numeri di maglia ai suoi giocatori durante l’allenamento, per confondere gli avversari, in quanto «per gli svedesi siamo tutti uguali» (ma non è servito). Notevole, nel primo turno, la somiglianza tra il portiere del Panama e Gianluigi Buffon, tanto da far pensare che il “Gigione nazionale” abbia trovato un modo per partecipare comunque ai Mondiali, camuffandosi e infiltrandosi. Per concludere, ma sicuramente da qui alla fine della competizione arriveranno altre curiosità, la storia assurda del «tifoso più sfigato» del Mondiale, riportata dal sito “Calciatori brutti“. Gli amici di questo tifoso del Messico, la cui moglie gli ha impedito di andare in Russia, hanno creato una sagoma di cartone con la sua foto e se la sono portata dietro, documentando con varie foto la loro esperienza. La moglie dovrà darsi da fare per farsi perdonare di avergli impedito di assistere alla vittoria della sua squadra contro i campioni del mondo della Germania.

