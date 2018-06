Saviano, la durissima video-risposta a Salvini

Condividi

Il botta e risposta tra Matteo Salvini e Roberto Saviano non accenna a smettere. Anzi, i toni si fanno sempre più pesanti come quelle contenute nell’ultimo video pubblicato su Facebook dallo scrittore. «Le parole pesano e le parole del Ministro della Malavita, eletto a Rosarno (in Calabria) con i voti di chi muore per ‘ndrangheta, sono parole da mafioso. Le mafie minacciano. Salvini minaccia».

Sulle questione della sua scorta Saviano rincara la dose: «secondo te, Salvini, sono felice di vivere così? Da più di 11 anni sono sotto scorta. Pensi di minacciarmi, di intimidirmi? In questi anni sono stato sotto una pressione enorme, da quella del clan dei Casalesi a quella dei narcos messicani. Ho più paura a vivere così che a morire così».