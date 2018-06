Veneto Banca, nuova indagine su società revisione

Condividi

(08:12) Nuova tegola per l’ex popolare di Montebelluna. La Procura di Treviso ha aperto un nuovo filone d’indagine per ora senza indagati sul dissesto di Veneto Banca. Nel mirino questa volta è la società di revisione americana PricewaterhouseCoopers spa (Pwc) incaricata dall’istituto veneto di verificare i propri bilanci. La procura intende verificare se si siano verificati episodi di attestazioni non veritiere sul reale stato di salute di Veneto Banca, attestazioni che avrebbero potuto contribuire al crollo del valore delle azioni e al crac dell’istituto. Pertanto l’ipotesi di reato è di false certificazioni. (Ansa – 20 giugno 18:47)

(ph: goforex.eu)