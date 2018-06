Venezia, mondiali al bar a tutto volume: «creano aggregazione positiva»

Condividi

Le partite dei mondiali al bar «creano aggregazione positiva», pertanto i locali pubblici possono proiettarle anche ad alto volume «in deroga ai limiti acustici di legge». Il Comune di Venezia ha emanato un provvedimento apposito che prevede la “autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti per le emissioni derivanti dalle proiezioni delle partite dei Mondiali di calcio 2018 su aree esterne in concessione agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande siti nel territorio del Comune di Venezia”. Una misura ad hoc pensata «nell’ottica di promuovere ogni attività che contribuisca a rivitalizzare il tessuto cittadino e di semplificazione a favore di ogni soggetto che con le proprie iniziative crei occasioni di positiva aggregazione sociale».

Il provvedimento – spiega la nota del Comune – consente nello specifico «di poter utilizzare apparecchi televisivi nei plateatici in concessione, in deroga ai limiti acustici di legge, senza dover presentare istanza all’amministrazione. Questo sarà possibile limitatamente alle giornate e agli orari in cui si svolgono le partite e nel rispetto di alcune specifiche prescrizioni quali, tra le altre, l’evitare l’eccessivo affollamento del locale al fine di non creare intralcio o ingombro al regolare flusso della clientela, tenere il volume a livelli tali da non arrecare disturbo e che non venga modificato l’assetto del pubblico esercizio».