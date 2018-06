Verona, la “Festa del Bio” fa tappa in Piazza dei Signori

Condividi

Dopo Milano, Torino e Roma, sabato 23 giugno fa tappa a Verona la “Festa del Bio“: un tour nazionale organizzato da FederBio per promuovere la conoscenza e il consumo dei prodotti biologici certificati, nel rispetto dell’ambiente, dell’uomo e della biodiversità. Nella splendida cornice di Piazza dei Signori sarà allestito per tutta la giornata, dalle 10 alle 19, il Villaggio del Bio, dove si alterneranno eventi per tutte le età e degustazioni di prodotti biologici Made in Italy. Il Villaggio ospiterà stand di prodotti e servizi del mondo biologico, con un ricco programma di iniziative di promozione e informazione, per coinvolgere direttamente aziende, esperti, adulti e bambini sui temi dell’alimentazione naturale e della sostenibilità ambientale. Immancabili le degustazioni gratuite di cibi biologici e gli show cooking in diretta dal palco dell’arena. Da non perdere alle 11.00 l’appuntamento con lo chef stellato Leandro Luppi e la sua “Carbonara di lago” e alle ore 13.15 appuntamento con il giovane chef Martino Scarpa impegnato nella realizzazione di un piatto specialissimo con un mix di sapori del territorio. Per il divertimento dei più piccoli sono in programma momenti ludici all’interno del Baby Biopark. In chiusura, alle ore 17.30, il BIOaperitivo offerto al pubblico del Villaggio.

Da segnalare il talk in programma alle 11:50 “I pesticidi non solo dentro di noi“, con la responsabile del progetto “Cambia la Terra” Maria Grazia Mammuccini insieme ad altri esperti del settore, e la tavola rotonda, in programma alle 16, dal titolo “Il valore del benessere animale in agricoltura biologica“, per parlare degli standard predisposti da FederBio per stimolare il pubblico a riflettere sull’importanza del trattamento degli animali durante tutto il loro percorso di vita. «Qui in riva all’Adige, un territorio tra i più coinvolti nelle produzioni biologiche, possiamo esprimere tutta la nostra soddisfazione per il successo che sta riscuotendo la Festa del BIO – dichiara il Presidente di FederBio, Paolo Carnemolla – una kermesse che avvicina i consumatori al mondo del bio e diffonde la cultura della sana alimentazione».