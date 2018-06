Verona, operaio muore schiacciato da sponda di cemento

Condividi

15:07 – Un uomo di 42 anni di Villafranca (Verona), Pasquale Misitano, ha perso la vita in un cantiere edile di Poiano (Verona). Lavorava per una ditta che opera in subappalto nel cantiere per la realizzazione della variante alla SP6 dei Lessini ed è rimasto schiacciato sotto una pesante sponda di cemento che a quanto pare non era fissata bene ai ganci di sicurezza.

Sul posto oltre ai sanitari e ai vigili del fuoco anche i tecnici dello Spisal che dovranno verificare la dinamica dell’accaduto ed eventuali responsabilità. L’uomo aveva due figli piccoli ed un terzo in arrivo. (Fonte: Ansa 13:27)