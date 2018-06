19enne padovana accusa: «rapita da neri e portata a Sottomarina»

Condividi

Una ragazza di 19 anni è stata soccorsa mercoledì sera a Chioggia (Ve) dai carabinieri. Aveva una ferita alla testa e ha dichiarato di essere stata rapita. «Sono stata affiancata da un’auto grigia a cinque porte e sono scesi due giovani di colore – ha spiegato la 19enne – uno di loro mi ha picchiata, poi mi hanno caricato in auto. Non ricordo altro». La ragazza stava per recarsi in discoteca a Padova, ma si è risvegliata a Sottomarina.

«Sono scesi dall’auto, mi hanno colpita alla testa e mi hanno sequestrata. Mi sono risvegliata a Sottomarina» ha aggiunto. Ma due amici della giovane, un ragazzino di 17 anni e una donna di 37, che sono andati a trovarla in pronto soccorso a Chioggia, hanno fornito ai carabinieri una versione completamente diversa. Secondo loro infatti la ragazza si sarebbe semplicemente sentita male nel tragitto in auto da Padova a Sottomarina.

(Fonte: Padovaoggi.it)