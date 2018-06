Al matrimonio arrivano due spose, una è l’amante [VIDEO]

Condividi

Il suo amante si sta per sposare e lei ha pensato bene di rovinargli la cerimonia con un’entrata in scena spettacolare. Succede a Benoni, una città nel nord-est del Sud Africa dove una donna si è presentata vestita da sposa al matrimonio dell’amante. Ha percorso tutta la navata con addosso l’abito bianco, fino ad arrivare all’altare di fronte ai due veri sposi increduli. Vi avvertiamo, non ci sarà nessuna rissa. Nel video si vedono alcuni invitati fischiare ed altri applaudire divertiti mentre la sposa rimane impietrita ad osservare la scena e lo sposo cerca di riportare la calma. Non è dato sapere se la cerimonia si sia svolta o sia saltato tutto.