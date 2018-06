Arena, posto vuoto con 32 rose: «in ricordo vittime femminicidio»

Condividi

«Un posto lasciato vuoto in platea, e su di esso un mazzo di 32 rose rosse – il numero delle vittime finora – sono la testimonianza della Fondazione Arena per ricordare le donne uccise dai loro compagni dall’inizio del 2018. Perché la Carmen di Bizet è il più famoso femminicidio della storia». Così, su l’Arena a pagina 10, la sovrintendente dell’ente lirico scaligero, Cecilia Gasdia, lancia un’iniziativa contro la violenza sulle donne in occasione dell’inaugurazione della stagione operistica.

«Abbiamo pensato di ricordare e denunciare questo grave fenomeno in occasione della prima rappresentazione – spiega Gasdia – Sono già tragicamente arrivate al numero di 32 le donne uccise dai compagni nel solo 2018. Per questo lasceremo un posto vuoto e poseremo un mazzo di 32 rose rosse». Nella storia dell’opera di Bizet, don Josè, brigadiere dei Dragoni, si innamora della zingara Carmen ma invece di arrestarla la lascia fuggire. La Carmen si innamora però di un “picador”. Josè non riesce ad accettarlo e la uccide.