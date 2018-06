Bcc Colli Euganei-Bancadria, no a fusione da Bankitalia

Condividi

Bankitalia congela il matrimonio tra Bcc dei Colli Euganei e Bancadria. Come scrive Nicola Cesaro sul Mattino a pagina 27, i funzionari della banca centrale hanno appena iniziato un’ispezione nell’istituto polesano. Lo stop alla fusione durerà dunque qualche settimana, il tempo necessario a terminare l’operazione. L’altolà di Bankitalia è arrivato il giorno precedente a quello della scadenza dei silenzio assenso che avrebbe decretato il via alle nozze tra le due banche. Se la fusione dovesse andare in porto, si tratterebbe di un‘incorporazione della Bcc euganea in Bancadria vista la sproporzione tra i rispettivi livelli di raccolte, impieghi e numero di filiali.

Finora Bankitalia non ha rilevato alcuna irregolarità. «L’ispezione dovrebbe durare sei settimane, pensiamo che entro luglio tutto possa riprendere – commenta ottimista Tiziano Manfrin, direttore della Bcc dei Colli Euganei -. Crediamo che dal primo gennaio la fusione possa essere effettiva. Il sentimento è positivo: non crediamo ci siano problemi che ostacoleranno l’iter».