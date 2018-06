Belluno, violentò 2 ragazzini: pedofilo condannato a 9 anni

Condividi

B.M. 26enne nato a Sofia (Bulgaria) ma residente a Santa Giustina in provincia di Belluno, è stato condannato a 9 anni di reclusione per violenza sessuale su minori. I genitori delle vittime hanno ottenuto un risarcimento rispettivamente di 25.000 euro e 18.000 euro. Come scrive Davide Piol a pagina 13 dell’edizione di Treviso e Belluno, i fatti risalgono al 2015 quando il giovane bulgaro aprì dei finti profili sui social network con il nome di “Martina Mimi” riuscendo ad adescare due ragazzini bellunesi, di 14 e 15 anni. Raggiunta la confidenza in chat, la finta Mimi si fece mandare delle foto di nudo e dei video in cui i due si masturbavano. Ottenuto il materiale compromettente, il bulgaro minacciò i due ragazzi di pubblicare i video sui social se loro non avessero mandato altri loro filmati osè.

Sempre sotto la solita minaccia, nel febbraio del 2016, il 26enne costrinse uno dei due giovani a compiere e subire atti sessuali in un parcheggio di Belluno. L’altro viene invece adescato alla discoteca “Paradiso” di Sedico e portato dietro una chiesa poco distante dove, sotto minaccia di una pistola, viene obbligato alle violenze sessuali. In questo ultimo caso gli episodi sarebbero due, nel 2016 e nel 2017.