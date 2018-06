Caso Birolo, nessun risarcimento per famiglia ladro ucciso

Condividi

Si chiude una pagina nera nella vita di Franco Birolo, tabaccaio di Civè di Correzzola (Padova) che il 26 aprile 2012 sparò e uccise il rapinatore Igor Ursu, penetrato nella sua attività. Dopo una condanna in primo grado a due anni e otto mesi per omicidio e un’assoluzione in appello, i giudici della Cassazione hanno respinto il ricorso presentato dalla sorella di Ursu che chiedeva un risarcimento da 325 mila euro.

Intervistato da Angela Tisbe Ciociola sul Corriere del Veneto a pagina 5, Birolo confessa di far fatica a convivere con quanto accaduto e di voler cambiar vita chiudendo la tabaccheria: «ormai è questione di giorni, ho venduto le licenze. Rimango a vivere qui a Civè ma mi dedicherò alla famiglia e coltiverò i campi».