«Cgil difende migranti e LGBT e dimentica lavoratori»

Nella notte sono stati recapitati nella sede della Cgil Treviso dei volantini contro Susanna Camusso a firma Progetto Nazionale che rivendicato il gesto su Facebook scrivendo: «TRA PDemoSESSUALI E IMMIGRATI, LAVORATORI DIMENTICATI! Progetto Nazionale rivendica la paternità dei manifesti affissi davanti alle sedi della CGIL di Reggio Emilia , Modena, Mantova, Crema, Pavia, Treviso, Bolzano e Bologna e gli striscioni davanti alla sede regionale di Bologna e Mantova. Da anni ormai i principali sindacati italiani, CGIL in testa, hanno accantonato tutte le battaglie in favore dei lavoratori e delle famiglie italiane; palesando un progressivo abbandono delle originarie lotte in favore di altre più in “voga” e soprattutto di maggior interesse. Vediamo come oggi CGIL e altri sindacati corrano in piazza per difendere il business dell’accoglienza e per sostenere le rivendicazioni delle lobbies LGBT. Da una parte migliaia di esseri umani vengono trasportati in mezzo al mare da un continente all’altro con l’unica prospettiva di diventare manodopera a basso costo e merce di scambio tra ONG e cooperative, dall’altra sostenere le lobbies LGBT favorisce diverse dinamiche di mercato e nuovi profittevoli business come “l’utero in affitto”. Il tutto a scapito dei lavoratori che oggi si ritrovano abbandonati, indifesi e dimenticati da un sindacato che non li ritiene più prioritari e che oggi preferisce occuparsi di altro».

Ferma condanna da Cgil Treviso: «incitamento all’odio e alla discriminazione di stampo razziale e omofobico patetico e ridicolo che non ci tocca minimamente. Non ci lasciamo certo intimidire da queste deliranti provocazioni. Continueremo a difendere un’idea di società aperta e le istanze di tutte le persone oneste, dei lavoratori, immigrati e omosessuali che siano. Anche perché è proprio partendo dal rispetto e dalla tutela dei più deboli che si garantiscano i diritti di tutti. Certo che dentro il clima politico che si sta respirando in questi ultimi tempi trovano più facilmente spazio queste patetiche azioni. Dunque, per quanto ridicoli, non sono segnali da sottovalutare e chiediamo alle nostre Istituzioni di condannare tali gesti discriminatori e antidemocratici, che abbiamo già denunciato alle autorità». (Fonte: Ansa – 17:27)