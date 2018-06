Concerie, Ghiotto ancora nei guai: condannato per frode fiscale

Condividi

Andrea Ghiotto, ex imprenditore di Zermeghedo (Vicenza) che si occupava della gestione di concerie, è stato ieri condannato a 1 anno e 2 mesi di reclusione per frode fiscale. Ghiotto si trova già in carcere dove sta scontando una pena di 6 anni sempre per evasione. Inoltre il tribunale vuole procedere nei suoi confronti con una nuova accusa: tentata truffa.

Come scrive Diego Neri sul Giornale di Vicenza a pagina 20, la nuova accusa fa riferimento a una partita di pellami da 50 mila euro, che Ghiotto avrebbe ordinato per conto di una conceria toscana, che però non aveva effettuato l’ordine. Lo scopo era intascare il pellame senza pagare. Il fornitore ha però denunciato l’accaduto.