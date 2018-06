Giappone, dipendente in pausa 3 minuti prima: società si scusa in tv

Condividi

Dopo la notizia che vi raccontiamo di seguito la frase “essere puntuale come un orologio svizzero” potrebbe essere modificata sostituendo la Svizzera con il Giappone. Nell’azienda di approvvigionamento idrico della città di Kobe è scoppiato un “caso diplomatico”.

Un dipendente 64enne si è assentato dal posto di lavoro per 3 minuti prima della pausa per andare a comprarsi il pranzo. E’ stato visto da un suo collega mentre attraversava la strada e si avviava verso il bar più vicino durante l’orario di lavoro. L’impiegato è stato punito con la decurtazione di parte dello stipendio ma non è tutto. La società ha fatto un appello televisivo in cui si scusava con i clienti per il comportamento “sconsiderato” del proprio dipendente.

Fonte: Daily News