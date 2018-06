Gori (FdI): «via Almirante a Padova, atto dovuto»

Condividi

Claudio Gori, componente del direttivo di Fratelli d’Italia Padova, spiega in una nota che intitolare una via o piazza a Giorgio Almirante «personaggio storico-politico italiano di indiscutibili valori sociali non è un agguato alla sensibilità italiana ma una atto dovuto verso chi ha contribuito attivamente e personalmente per il futuro della nostra società».

«Degni di simili riconoscimenti possono essere considerati sia Giorgio Almirante sia Enrico Berlinguer: opposti ma rispettosi dell’altrui ideale per cui lottare civilmente – prosegue Gori -. Intitolare una via o piazza a Giorgio Almirante è tema sempre più attuale e orientato al rispetto democratico reciproco dell’altrui pensiero. Padova, città di cultura e inclusiva, dia il giusto riconoscimento toponomastico, un messaggio d’onestà e rispetto politico-culturale che oggi latita nel nostro Paese».

«Chiedo al sindaco Giordani e al vice sindaco Lorenzoni di mettere quanto prima all’ordine del giorno di un prossimo consiglio comunale l’intitolazione di via o piazza ad Almirante affinchè – conclude Gori – si oltrepassino anche inutili e paleolitici rancori, iniqui ed oggi irragionevoli poiché è giunto il momento d’avere il coraggio d’essere liberi e memori».