Il filosofo di Putin: «Italia populista, avanguardia geopolitica»

Condividi

«L’Italia è oggi l’avanguardia geopolitica portatrice della Quarta Teoria Politica. La formazione di un governo che unisca Lega e Movimento Cinque Stelle è il primo passo storico verso l’affermazione irreversibile del populismo e la transizione verso un mondo multipolare». Ne è convinto Alexandr Dugin (in foto), filosofo russo considerato l’ispiratore delle politiche di Vladimir Putin, intervistato da Luca Steinmann per l’Huffington Post. L’idea di fondo del pensiero di Dugin, che si definisce «anticomunista e antiliberale», è il «superamento delle ideologie novecentesche sia sul piano valoriale che su quello geopolitico», a favore di una “Quarta Teoria Politica“, che sintetizza «le teorie sociali della sinistra economica con i valori tradizionali».

Pur non vedendo «una strategia precisa dietro questo governo», Dugin plaude l’affermazione del nuovo esecutivo italiano, espressione del populismo. Per il filosofo, «bisogna superare le tre grandi ideologie del Novecento – il fascismo, il comunismo ed il liberalismo – per arrivare ad una quarta dimensione. Per farlo è oggi necessario criticare radicalmente la modernità, superando anche l’ideologia dei diritti umani senza mai cadere nel fascismo o nel comunismo». Una visione del mondo multipolare che Putin ha fatto propria e che non riconosce «una storia universale valida per tutti i popoli e tutte le culture», nè «la validità di un unico Stato globalista che governi tutti i popoli e tutte le culture come pensano invece le elites occidentali».

(Ph. Tasnim News Agency / CC BY 4.0)