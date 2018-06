Indagò su BpVi, Csm nega reintegro a giudice Carreri

Condividi

Il Consiglio superiore della magistratura ha respinto definitivamente la richiesta di reintegro di Cecilia Carreri, l’ex giudice per le indagini preliminari che nel 2002 si oppose all’archiviazione della prima inchiesta su Banca Popolare di Vicenza e sull’allora presidente Gianni Zonin. A darne notizia è la stessa Carreri con un post listato a lutto sulla sua pagina Facebook: «vorrei dedicare questa giornata – il 21 giugno – a tutti i magistrati eliminati perchè avevano fatto il loro dovere. Ne ho conosciuti molti, alcuni eliminati fisicamente, altri privati illegalmente della loro toga. E’ la stessa cosa». L’ex giudice ha subito ricevuto la solidarietà sui social da parte di centinaia di risparmiatori BpVi. La Carreri rimase in servizio fino alle dimissioni del 2009, mai da lei stessa riconosciute.

«Vogliono tenermi lontana, forse perché sono una ficcanaso – ha commentato l’ex toga in un articolo di Andrea Alba sul Corriere del Veneto a pagina 5 – Ho chiamato il Csm, mi dicono che è tutto secretato: non ho neppure il diritto di sapere perché hanno rigettato il mio ricorso lo scoprirò solo tra qualche giorno, quando mi spediranno per posta le motivazioni (…) hanno vinto loro: ora mi ritirerò a vita privata. Anche se mi addolora profondamente, sono costretta a lasciare per sempre la toga nell’armadio».