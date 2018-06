L’ultima follia culinaria dal Giappone: il gelato al gusto ramen [VIDEO]

Condividi

Quando si dice il cattivo gusto… Il Giappone è famoso per le invenzioni bizzarre. Anche dal punto di vista alimentare. L’ultima “trovata” dal Sol Levante è da far rizzare i capelli ai cultori del gelato artigianale. Si tratta del “Ramen on ice”, gelato al gusto di ramen, ovvero i tipici tagliolini in brodo giapponesi. La minestra-dessert ideata dalla compagnia Baby-Star, con gelato al caramello e noodles croccanti al pollo, per ora è disponibile solo nei supermercati 7-Eleven dell’arcipelago giapponese. E speriamo che ci resti.

(Ph. Star.group.co.jp)