Migranti, Macron ci ricasca: «in Italia populisti come lebbrosi»

Sembrava risolto il caso diplomatico tra Italia e Francia sulla gestione dei flussi migratori. Ma secondo quanto riporta “Le Figaro” il presidente della Repubblica francese Emanuele Macron avrebbe fatto un’altra uscita a gamba tesa. A proposito dei populisti, ha detto: «li vedete crescere come una lebbra, un po’ ovunque in Europa, in Paesi in cui credevamo fosse impossibile vederli riapparire. I nostri amici vicini dicono le cose peggiori e noi ci abituiamo. Fanno le peggiori provocazioni e nessuno si scandalizza di questo».

Anche se non ha nominato direttamente l’Italia, Macron ha suscitato la replica stizzita dei ministri Di Maio, che lo ha definito «ipocrita» e Salvini: «io lezioni da un paese che ha l’esercito alla frontiera italiana non ne prendo. Se la Francia si prende dieci barconi dalla Libia – concluso il ministro dell’interno -, ne riparliamo».

(Fonte: Ilmessaggero.it)