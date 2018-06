Mondiali Russia, no alcol negli stadi? Colombiani inventano “binalcolo”[VIDEO]

Condividi

In fondo un po’ di Italia c’è a questo mondiale in Russia. Chissà se i tifosi colombiani si sono ispirati a Paolo Bitta, protagonista della sit com “Camera Cafè“, fatto sta che hanno trovato un modo geniale per introdurre alcolici negli stadi, dove è invece vietato.

Sembrano dei normali binocoli per guardare meglio i propri idoli calcistici e invece dentro c’è una fiaschetta contenente alcolici. In pratica i colombiani hanno inventato il “binalcolo” aggiudicandosi il premio “vincitore morale” della competizione. D’altra parte dopo la figuraccia fatta contro il Giappone bisogna proprio berci su.

(Ph: Facebook – Calciatori brutti)