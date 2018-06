«Montecchio (Vi), iniziano a coprire rifiuti. L’importante è non vedere»

Condividi

Il primo a denunciare la situazione dei rifiuti presenti nella Pedemontana Veneta a Montecchio Maggiore era stato Alberto Peruffo con un post su Facebook con tanto di foto (clicca qui per leggere). «Questa è la terra dove vivo – aveva scritto -. Stanno distruggendo le Poscole, per costruire una strada immonda, scavando dove non possono scavare, vicino ai PFAS della Miteni, tra le discariche storiche di Montecchio e le concerie Mastrotto». Peruffo aveva successivamente lanciato l’allarme percolato definendo la zona «peggio della Terra dei Fuochi» (clicca qui per leggere). E mentre il sindaco di Montecchio rassicurava tutti che non esiste «nessun pericolo ambientale», il Movimento 5 Stelle locale aveva annunciato il sequestro della zona.

Ieri l’esponente dei 5 Stelle Sonia Perenzoni ha pubblicato un video su Facebook dove spiega: «iniziano a coprire la parete di rifiuti. Poi saranno invisibili ai nostri occhi. Ma inesorabilmente presenti lì, nascosti dietro il cemento».

Anche il pentastellato Manuel Brusco ha condiviso il video commentando: «come se niente fosse. L’importante è che la gente non veda, coprire per dimenticare. Stanno iniziando i lavori per installare dei pannelli lungo i piloni che sostengono i rifiuti a ridosso della superstrada. Tra qualche giorno non si vedranno più i rifiuti e ci dimenticheremo della discarica… grazie ai nostri amministratori».

Ph: Facebook Alberto Peruffo